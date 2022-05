Lucioni, Bartolomei e gli altri, il ritorno in serie A degli ex aquilotti

Qualcuno, come Bartolomei e Ragusa, ha concesso il bis dopo due anni, per altri è stata la prima volta, ma nei ritorni in Serie A di Lecce e Cremonese sono molti gli ex aquilotti che nelle scorse ore hanno festeggiato la promozione dopo l’ultima giornata del campionato cadetto. Ad alzare la coppa Nexus per la vittoria del campionato è stato infatti il capitano dei salentini Fabio Lucioni, che dieci anni fa in maglia bianca conquistò promozione in B, Coppa Italia di Lega Pro e Supercoppa. Nella stagione 2017-18 collezionò invece solo 2 presenze Arturo Calabresi, oggi punto di forza della difesa di Baroni mentre, come detto, Antonino Ragusa contribuì allo storico approdo degli aquilotti nella massima serie grazie a otto gol nella stagione 2019-20. Gioia condivisa con il grigiorosso Paolo Bartolomei che ha vestito 73 volte la casacca bianca in B ma anche in A dopo averla conquistata la notte del 20 agosto 2020. Con lui a Cremona hanno celebrato la promozione anche Matteo Bianchetti – 20 presenze fra 2015 e 2016 e due play-off persi – e Jaime Baez, che collezionò 24 presenze e un gol nella stagione 2016-17 ma anche l’amara sconfitta nei preliminari degli spareggi promozione. La notte di festa nel Salento è stata infine vissuta da altri due ex dello Spezia come Vito Grieco e Luca Salvalaggio, oggi allenatore e vice della Primavera giallorossa.

... » Leggi tutto