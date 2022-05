Marinella, Pizzuto: “Bottiglioni fa confusione: i chioschi erano abusivi e al governo c’era il Pd”

“Bottiglioni, quando parla di chioschi sulle spiagge, fa evidentemente confusione: c’erano una volta sulle spiagge libere, è vero, ma erano abusivi e c’era il Pd al governo. Erano i tempi in cui interi tratti di spiaggia libera si assegnavano con delibere di giunta, in spregio a qualsiasi procedura di evidenza pubblica e in contrasto col parere dei dirigenti”. Così in una nota Andrea Pizzuto, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Sarzana. “La verità – prosegue – è che abbiamo ereditato un litorale senza piano spiagge e con un contenzioso aperto con Regione Liguria, ove regnava una confusione urbanistica che dopo decenni era diventata metodo. Nessun piano spiagge e nessun piano di utilizzo demaniale: il piano è stato adottato in meno di due anni dalla nuova amministrazione, a fronte di decenni di nulla e di caos, con Bottiglioni stesso assessore all’urbanistica tra i responsabili ed emblema di una politica che ha fallito e consegnato Marinella a un destino di abbandono e di degrado. Ora i tecnici incaricati stanno allineando il PUD alle previsioni del piano spiagge, per adottarlo in consiglio comunale”.

“Rendiamo merito al Pd di avere grande coraggio, nel parlare di Marinella – conclude Pizzuto -: un quartiere che con loro era abbandonato al caos, con le la tenuta che si svuotava, il borgo degradava, la Colonia restava abbandonata, gli annunci si sprecavano, la spiaggia ospitava abusi di ogni tipo, sul Parmignola erano fatti i lavori a metà e crollavano gli argini… in tre anni abbiamo messo mano a tanti di questi disastri, per il resto il Pd aspetti sereno che senza di loro al governo il meglio dovrà ancora venire”.

... » Leggi tutto