Serie D, in campo Derthona-Sanremese e Imperia-Fossano

Imperia. A partire da domenica 8 maggio fino al termine della stagione le partite inizieranno alle 16. Domenica 8 maggio scendono in campo le squadre del campionato serie D per giocare la 31^ giornata del girone F, la 33^ del C ed E, la 36^ del D, H e I, la 37^ dell’A e B. Tutte le partite del girone D inizieranno alle 17 per garantire la contemporaneità di tutte le partite con interessi di classifica per il regolare svolgimento del campionato. Decisione presa dal Dipartimento Interregionale a seguito della nota del Prefetto di Rimini riguardo le problematiche di ordine pubblico previste per l’8 maggio. Il turno si apre con quattro anticipi al sabato. Lo annuncia la Lnd.

