Taggia, domenica 8 maggio appuntamento con i saggi del Banchéro

Taggia. È tempo di saggi al Banchéro. I corsi settimanali dell’anno accademico 2021-2022 della Scuola “Propedeutica” di Teatro si avviano verso il termine e come di consueto i partecipanti vengono chiamati a mettere in atto ciò che hanno appreso. L’appuntamento è per domenica 8 maggio, presso la sede dell’Aps Teatro del Banchéro in via Soleri a Taggia, alle 17 i bambini e alle 18 i ragazzi. L’ingresso è libero, i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria (Maura +39 333 282 0196). I giovani attori sono stati preparati da Daniela Tusa, al suo primo anno pieno di collaborazione con il Banchéro. Presenteranno due lavori che l’insegnante ha adattato e messo in scena.

