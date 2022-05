Tarros, con Prato una gara da dentro o fuori

Gema Montecatini, Herons Montecatini Terme e Solettificio Manetti Castelfiorentino hanno già conquistato l’accesso al secondo turno dei play-off: tre incroci del primo turno su quattro, infatti, si sono decisi già dopo due gare.

Serve invece la ‘bella’ per stabilire chi, fra Tarros e Prato, continuerà l’avventura e chi, al contrario, dovrà dire subito addio al sogno promozione. Non c’è appello: chi domenica 8 maggio vincerà la sfida del PalaSprint andrà avanti, l’altra squadra invece chiuderà qui la stagione. Una gara da dentro o fuori, per la quale la società bianconera, tramite il suo Presidente Danilo Caluri, rinnova l’appello ai propri tifosi: “Abbiamo bisogno di tutto il vostro calore e sono sicuro che non ce lo farete mancare. Vorrei vedere un palazzetto tutto colorato di bianco e nero e sentire i vostri incitamenti durante tutta la gara. Noi, ovviamente, faremo di tutto, come sempre, per rendervi orgogliosi di noi ed essere all’altezza dell’affetto che ci dimostrate sempre”. L’invito ai supporters quindi è quello di non mancare e, magari, di andare al PalaSprint indossando una maglia bianca o nera in modo da riempire gli spalti con i colori della squadra.

