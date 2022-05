Tumore ovarico, informazione e diagnosi precoce per cambiare storia evolutiva e prognosi della malattia

Si celebra l’8 maggio di ogni anno la Giornata mondiale sul Tumore ovarico, istituita dalla World Ovarian Cancer Coalition, la coalizione che riunisce associazioni di pazienti e di specialisti, da tutto il mondo. Il tumore dell’ovaio è considerato ancora oggi uno delle neoplasie ginecologiche più gravi per la sua aggressività biologica e per la difficoltà di formulare tempestivamente una diagnosi in fase precoce. In Liguria, ogni anno, circa 130 donne si ammalano di tumore ovarico e circa 500 sono in cura, ad oggi, per questa malattia.

... » Leggi tutto