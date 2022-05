Zanzi e Comitato Pat al Comune di Sanremo: «Paesaggio prevalga su cemento»

Sanremo. Dalla parte dei “giganti”, gli alberi, o della sicurezza? Questo il dilemma affrontato oggi pomeriggio al Floriseum nella conferenza dell’agronomo e arboricoltore Daniele Zanzi, a Sanremo su invito del Comitato Pat che si batte per la salvaguardia del verde pubblico della Città dei Fiori. Noto in tutta Italia per aver evitato l’abbattimento di viali interi inevitabilmente condannati e per aver ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, Zanzi ha esplorato la situazione locale che vede un susseguirsi di pericolose cadute improvvise di pini e ficus di grandi dimensioni che solo per un caso fortuito non hanno provocato vittime.

