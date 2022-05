Baby maratona bagnata ma fortunata, record di iscritti al campo d’atletica

Sanremo. E’ record di iscritti tra i bambini e i genitori che questa mattina hanno partecipato alla Baby maratona, il tradizionale evento sportivo per famiglie che ritorna nella cornice della pista d’atletica di Pian di Poma, dopo tre anni di stop causati dalla pandemia. Baby maratona bagnata dalla pioggiarellina che caratterizza questa domenica, ma fortunata per il numero di iscritti che è arrivato a quota 212, quasi un centinaio in più dell’ultima edizione del 2019.

