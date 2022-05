Savona. Sono 834 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria (in tutto 14.431, con un calo di 281 persone), di cui altri 126 nel savonese (il totale dei casi attivi in provincia è di 2.267), su 1.271 tamponi molecolari e 3.956 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione Liguria sull’andamento della situazione sanitaria legata al Covid.

