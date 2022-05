Centi: “In Liguria nessuno può dirsi esente dal fenomeno mafioso, servono collaborazione tra Istituzioni ed eventi per sensibilizzare i ragazzi”

Ha avuto luogo ieri mattina a Campomorone, in provincia di Genova, la quarta edizione della Giornata della legalità, l’evento organizzato dal Movimento delle Agende rosse, gruppo Falcone Borsellino della Liguria. All’incontro hanno partecipato quasi 400 ragazzi, dalle scuole primarie alle superiori, provenienti da tutta la Liguria, per ascoltare le testimonianze di Salvatore Borsellino (fratello del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992) e di Angelo Corbo (poliziotto superstite della strage di Capaci del 23 maggio 1992). All’evento, moderato dal presidente del Movimento delle Agende Rosse ligure, gruppo Falcone Borsellino, Giuseppe Carbone, ha partecipato anche il presidente della Commissione regionale Antimafia, Roberto Centi.

