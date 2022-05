Dopo la pausa per i ponti, sono tornati i cantieri autostradali in Liguria

Con il primo vero e proprio fine settimana di maggio le autostrade della Liguria hanno ritrovati i cantieri, fermati a metà aprile per “limitare i danni” nelle settimane dei ponti primaverili. Da lunedì 9 maggio alle 12 sino al 27 maggio prossima si torna all’antico prima di un nuovo break in occasione del 2 giugno che durerà una manciata di giorno. Si andrà avanti così sino ad agosto, con attenzione ai fine settimana, quando almeno una parte dei cantieri sarà smontata, per poi ricominciare dal lunedì successivo. Per quanto concerne l’A12 il ritorno dei cantieri è già cosa fatta da venerdì: Salta ha fatto sapere che procederà alla rimozione dei cantieri più significativi nei weekend, ovvero i lavori nella galleria Pian del Lupo (tratta Sestri Levante – Deiva Marina) e l’ammodernamento delle barriere di sicurezza (nel tratto interamente spezzino, Carrodano – Brugnato). Da venerdì 27 maggio a lunedì 6 giugno sospensione totale dei cantieri per favorire la viabilità per il ponte del 2 giugno. Dalle 14 di venerdì 29 luglio verranno poi sospesi tutti i cantieri programmati sulla A12 nella tratta Sestri Levante – Sarzana, con ripresa dei lavori prevista alle 12 di lunedì 12 settembre.

