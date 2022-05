I gazebo di Fratelli d’Italia proseguono anche durante la settimana

Proseguono gli appuntamenti di Fratelli d’Italia La Spezia in occasione delle prossime elezioni amministrative. Lunedì 9, Martedì 10 e Mercoledì 11 Maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 in corso Cavour – piazza Beverini, dirigenti e candidati alle prossime comunali saranno fra la gente con la loro campagna “#ScegliTu!” per parlare di presente e futuro della Spezia.

Nel contempo sarà possibile firmare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”.