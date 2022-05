La Sanremese espugna il Coppi di Tortona

Sanremo. Allo stadio Fausto Coppi di Tortona nel penultimo turno stagionale si affrontano Derthona – Sanremese in un anticipo di quella che potrebbe essere una delle due semifinali play off. Al momento infatti il Derthona occupa la quinta piazza e ha tre punti di vantaggio su Chieri e Bra. In casa biancoazzurra mister Andreoletti deve rinunciare agli squalificati Aita e Nossa. Tra i pali conferma per Bohli, in difesa torna Bregliano al fianco di Valagussa e Mikhayklovskiy; a centrocampo agiscono larghi Maglione e Nouri, in mezzo Giacchino e Gemignani. Gagliardi funge da appoggio in avanti a Vita e Conti.

