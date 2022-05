La via possibile per la pace

Lunedì 9 maggio alle 18 in piazza Mentana si terrà il presidio settimanale “Cessate il fuoco! Se vogliamo la Pace, prepariamo la Pace”, promosso da un ampio cartello di associazioni spezzine. L’esperienza è cominciata lunedì 28 marzo: da allora piazza Mentana è luogo settimanale di “Assemblea aperta e confronto pubblico” per la pace. Un luogo non per attizzare odi, per arroccarsi intorno all’unica “verità”, ma per sviluppare il confronto all’insegna dello spirito critico. Un luogo per le persone, per le donne e gli uomini semplici: la guerra è politica, la ricerca della pace è la più politica delle attività politiche, ognuno ha perciò il diritto di esprimersi. Non sono argomenti da delegare ai governanti e agli esperti. Gli umili, le masse, i senza potere, la società civile, le comunità locali devono poter dire la loro. Noi, gli inermi, dobbiamo mobilitarci per la pace. La dimensione dei governanti è la guerra. Da loro, dai potenti, non aspettiamoci niente di buono che arrivi in maniera spontanea. Ma noi, che stiamo in basso, possiamo incidere su chi sta in alto, come è successo in altri momenti della storia. Ognuno di noi e tutti insieme – la comunità spezzina – possiamo esercitare un ruolo.

Le associazioni mi hanno affidato il compito di introdurre, nel presidio di domani, il tema delle vie giuridiche e politiche per la soluzione diplomatica delle controversie internazionali. Tema urgente e centrale, per il quale ho pensato fin da subito di affidarmi alle riflessioni e alle indicazioni di rotta che più mi hanno colpito in queste settimane: gli interventi di alcuni costituzionalisti, in primis Gaetano Azzariti e Luigi Ferrajoli, che il 5 maggio hanno organizzato, insieme ad altri, l’iniziativa “Per una soluzione di pace”; e l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, tenutasi il 27 aprile.

