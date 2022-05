Lavoro, in Liguria +2,6% in un anno: salgono dipendenti e occupazione giovanile, male indipendenti e laureati

Liguria. Sale di oltre 15mila unità (+2,6%) l’occupazione in Liguria, passando dalle 579.517 unita del 2020 alle 594.600 unita del 2021: una crescita superiore a quella italiana (+0,8%, +168.698 unita) e del Nord Ovest (+0,8%, +51.232 unita). II tasso di occupazione ligure sale in un anno dal 61,5% al 63,5% e riguarda sia gli uomini sia le donne. Cresce in modo consistente l’occupazione giovanile. Trainano i settori dell’agricoltura e del manifatturiero. È quanto emerge dai dati di media annuale diffusi dall’Istat elaborati dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro in Liguria.

