Oltre duemila casi alla Spezia, 43 persone sono in ospedale

Sono 834 i nuovi positivi in Liguria divisi come sempre tra le quattro province: ad Imperia 96, a Savona 126, a Genova 459 (di cui 373 in Asl 3, 86 in Asl4), La Spezia 147 oltre ad altri sei casi non riconducibili alla Liguria. Nelle ultime ventiquattro ore si contano 1271 tamponi processati con test molecolare, 3956 con test antigenico rapido. Allo stato attuale a Savona si contano 2051 casi per provincia di residenza, ad Imperia 1873, alla Spezia 2267, a Genova 7442 oltre a 299 fuori regione e altri 499 in fase di verifica per un totale di 14431 casi complessivi. Migliora la situazione negli ospedali della Liguria: 271 posti letto Covid, con 13 terapie intensive e un saldo di -4 rispetto a ieri. Isolando la sola Asl5 i posti letto sono 43 (due casi in più di ieri) con una terapia intensiva, collocata all’ospedale Sant’Andrea. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore, il totale dall’inizio della pandemia è 5293.

... » Leggi tutto