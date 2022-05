Ospedaletti, i lavori sulla ciclabile non vanno avanti: Comune revoca l’appalto

Ospedaletti. Guerra tra ditta appaltatrice e sub appaltatrice sui prezzi delle materie prime, i lavori sulla pista ciclabile di Ospedaletti si arenano. Per scongiurare che il cantiere aperto a febbraio rimanga ancora bloccato alle soglie della stagione estiva, l’amministrazione Cimiotti ha optato per le maniere forti, avviando le procedure di revoca dell’appalto aggiudicato a inizio anno, del valore di 690 mila euro.

... » Leggi tutto