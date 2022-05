Riordino delle frequenze televisive, dal 9 maggio tocca alla Liguria

Toccherà anche la Liguria il refarming, ovvero il riordino delle frequenze televisive volte a liberare definitivamente la banda dei 700MHz che è stata destinata al 5G dei telefoni cellulari. Un processo iniziato in Italia lo scorso 3 gennaio e dal 9 maggio riguarderà la nostra regione, partendo da ponente per arrivare a Genova entro la fine della settimana ventura e raggiungere lo Spezzino nei giorni successivi. Tutte le frequenze televisive delle emittenti locali e nazionali verranno spente e accese nuove frequenze così come già accaduto altrove ma il riordino non avverrà contemporaneamente per tutti i canali ricevibili in una certa zona. Un occhio a cosa succede ed eventualmente potrebbe essere necessario interpellare l’antennista anche attraverso gli amministratori di condominio o, in caso di abitazione indipendente, contattando direttamente i professionisti del settore.

