Ripartono le attività della Pro loco pitellese: “Pitei ‘n cantina” si svolgerà nel week end del 26 e 27 agosto

La Pro loco di Pitelli annuncia le date dei principali eventi programmati per il 2022, anno di rinascita dopo due annualità di stop forzato.

“Maggio è un mese di riassestamento e di preparazione, oltre alla manutenzione e pulizia della sede e dei magazzini e delle varie attrezzature – spiegano da Pitelli – abbiamo l’assemblea generale dei soci per il cambio statuto così come reso obbligatorio dalla legge Madia sul terzo settore. Il 12 giugno abbiamo organizzato una giornata intera dedicata alla manutenzione della rete sentieristica pitellese.

Il 26 giugno invece riparte la Tradizionale marcia podistica dei colli e dei sentieri Pitellesi.

Il 9 luglio si balla e ci si diverte in piazza degli orti, torna “Hippitelli” serata in costume dedicata alla discomusic anni 70.

Nei giorni 1, 8 e 15 luglio ci sarà la nuova edizione della rassegna libraria Pitei ‘n Noir su gialli di autori della provincia spezzina.

Il 30 luglio vi faremo vedere le stelle con i telescopi degli amici di IRAS associazione astrofila spezzina.

Il 18 agosto la Pro Loco Pitelli compie 10 anni e non ci sembra vero.

Il 26 e 27 agosto è il turno del nostro evento di punta ormai famoso anche al di fuori della provincia spezzina. Pitei In Cantina quest’anno c è e la macchina organizzativa è già partita.

Per settembre invece parteciperemo alla Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia organizzando una passeggiata nei nostri sentieri insieme ai Cavalieri delle Apuane e i loro asinelli .

Sempre a Settembre organizzeremo un escursione storica con nostra guida turistica locale.

Questi gli eventi più importanti a corredo c’è ne saranno altri di minor importanza per conoscere tutte le nostre attività, nel dettaglio seguiteci attraverso i nostri social ufficiali (Facebook, Instagram), oppure scriveteci a prolocopitelli@libero.it

Ringraziamo i nostri soci, i volontari e i tanti amici che ci seguono ma anche le tante altre realtà associative con cui collaboriamo specialmente in questi ultimi anni, abbiamo trovato tante persone vere e positive, “i volontari”, che ci hanno dato la carica e l’entusiasmo che stavamo per perdere.

Un ringraziamento speciale al Comune della Spezia e obbligatorio perché è anche grazie alla convenzione per le Pro Loco Spezzine firmata dal nostro presidente qualche mese fa’ che quest’anno riusciremo a partire in pompa magna offrendo momenti di spensieratezza e di felicità”.

