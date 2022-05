Solo un pari a Salerno, 180’ per decidere chi retrocede

La serie A non finisce mai. Frase fatta adattissima soprattutto in un torneo come quello di quest’anno dai bassi contenuti qualitativi dove le grandi hanno concesso tanti punti alle provinciali, anche quando davvero non te l’aspetti e magari il risultato acquisito si trasforma in altro, negli ultimi spiccioli di partita. Nel turno odierno è successo al Genoa che ha battuto la Juventus con un rigore oltre il 90’, mentre lo Spezia non è riuscito a fare altrettanto sotto i colpi dell’Atalanta. Ma il vero match da guardare era quello dell’Arechi, non c’erano big ma il pubblico valeva una Champions: il drammatico scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari finisce 1-1, un risultato che a ben guardare, delude entrambe. I granata, che vincendo avrebbero portato a +4 il vantaggio sugli isolàni che a loro volta vincendo avrebbero superato nuovamente i rivali. Invece il risultato cambierà ancora una volta nel recupero dopo un rigore che il Var toglie dopo una vita di replay e controreplay: avanti gli amaranto grazie alla rete di Verdi su rigore al 68’. Il pari dei rossoblu arriverà addirittura al 99’ con il difensore Altare che zittisce lo stadio di casa.

