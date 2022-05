Verde sorride: “Nessuna paura, abbiamo grande voglia di combattere ancora”

“La nostra serenità deriva dal fatto di avercela messa tutta, che abbiamo voglia di combattere e ce la metteremo sempre. Ci sono altre due battaglie, faremo il nostro gioco sperando di raccogliere qualche altro punto”. Daniele Verde è il volto sorridente dello Spezia, che subisce l’ennesima sconfitta ma rimane in corsa per la salvezza con un vantaggio da proteggere fino alla fine. “Paura non ce n’è. La forza che ci ha portato fino a qui è stato non pensare agli altri, ma solo a noi stessi. Sicuramente c’è amarezza, perché qualche punto in più potevamo averlo”.

