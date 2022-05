A gara l’osservatorio astronomico di Viseggi: chi può partecipare e come

Non solo l’ex Iat di Viale Italia. Anche l’osservatorio astronomico di Viseggi è in queste settimane oggetto di un bando di gara per l’affidamento in concessione della struttura. In questo caso, però, la durata dell’accordo è fissata in 6 anni e l’offerta economica non è considerata nel punteggio per l’assegnazione. Il canone annuo di mille euro viene infatti ridotto del 60 o 70 per cento nei casi di associazioni che non hanno fini di lucro (con ulteriori possibili sgravi del 5 per cento) e pertanto il contributo per le casse comunali è quasi irrisorio. Il bando è infatti riservato ad “associazioni e/o enti no profit di volontariato, con o senza personalità giuridica, che perseguano, sulla base dello statuto o dell’atto costitutivo, finalità non lucrative aventi uno scopo sociale finalizzato alla ricerca astronomica ed alla divulgazione scientifica e scolastica”. L’osservatorio mantiene dunque le funzioni scientifiche e quello sul quale verrà calcolata la bontà delle proposte di concessione sarà esclusivamente la progettualità

... » Leggi tutto