Alassio, aggiudicato l’incarico per i lavori del secondo lotto di Via Pera

Alassio. Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori del secondo lotto del parcheggio pubblico multipiano di Via Pera. Ad aggiudicarsi l’incarico – al momento sono in corso le verifiche dei requisiti in capo all’aggiudicatario – l’impresa edile Mainetto Bartolomeo di Mainetto Orazio e C Snc sulla base del progetto definitivo a firma dal tecnico incaricato, Ingegnere Daniele De Vincenzi.

