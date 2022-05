Il dottor Andrea Bastreri è stato nominato direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia afferente al Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA). Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Pisa nel 1993 e specializzato all’Università di Genova in geriatria nel 1999 e in cardiologia nel 2011.

