Bucci carica i 9 candidati presidenti dei Municipi: “Noi in svantaggio? Tutti possono vincere”

Genova. “Sui municipi partiamo in svantaggio? In realtà partiamo in vantaggio, la gente ha capito quello che stiamo facendo. Se non l’ha capito l’opposizione mi spiace per loro. Abbiamo candidati in gamba, tutti possono vincere“. Il sindaco Marco Bucci non vuol sentir parlare di risultati già scritti sulla carta per la partita dei quartieri, anche se il centrodestra arriva alle elezioni con tre amministrazioni uscenti su nove. E a chi promette il massimo il primo cittadino risponde con tono di rimprovero: “Non basta”.

