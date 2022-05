Genova. “Vogliamo tornare a governare. Cinque anni di Bucci ci sono bastati. La città in questi cinque anni ha perso molto in termini di servizi, immagine, forza. Genova non basta narrarla europea, ma bisogna costruirla europea” a dirlo Cristina Lodi, candidata consigliera comunale del Partito Democratico, nell’ambito dell’inaugurazione del suo point elettorale, in Galleria Errico Martino.

