Comunali, Fratelli d’Italia vara la lista e mette in guardia Bucci: “Patto con Renzi? O noi o loro”

Genova. “Siamo stati molto chiari con Bucci: noi siamo l’alternativa a Pd, Cinque Stelle o Renzi. Se c’è qualcuno che si è voluto candidare con Bucci perché sulla via di Damasco ci si può ravvedere a me non importa nulla, basta che resti fedele al centrodestra. Ma se faranno un gruppo diverso, lo abbiamo già detto a Bucci: dovrà scegliere tra noi e loro. Non staremo mai insieme in maggioranza”.

... » Leggi tutto