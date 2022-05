Gli alunni della primaria di Recco sul podio del festival internazionale del cinema scolastico

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo si congratula con gli alunni della classe 4^C della Scuola Primaria di Recco che – con una delegazione della classe 3^H della Scuola Secondaria di Camogli – hanno agguantato la vittoria in due differenti categorie del Festival Internazionale del Cinema Scolastico, nell’ambito del GEF – The World Festival of Creativity in Schools. Le premiazioni si sono svolte presso il Teatro Ariston di Sanremo e non è la prima volta che gli alunni recchelini ottengono riconoscimenti in questa prestigiosa kermesse.

... » Leggi tutto