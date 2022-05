Il centrosinistra litiga sulla nomina di Terrile in Ente Bacini. Sansa e Linea Condivisa: “Scelta inopportuna”

Genova. “I giornali riportano la notizia che Alessandro Terrile correrà alle elezioni comunali per il PD. Terrile è appena stato nominato amministratore delegato dell’Ente Bacini del porto con il sostegno del presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini.

Riteniamo questa scelta molto inopportuna. Qui non è assolutamente in discussione la persona di Terrile. Nè la scelta di un partito. Ma siamo anche una coalizione. E questa operazione, come abbiamo fatto presente in ogni modo al PD, mette in grande imbarazzo l’intera coalizione di centrosinistra perché contraddice il desiderio di cambiamento che noi vogliamo portare avanti”.

... » Leggi tutto