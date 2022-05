Il sole c’è ma le nuvole non sono scomparse del tutto. Le massime raggiungono i 25°

Giornata in buona parte soleggiata sulle regioni nord-occidentali grazie al graduale aumento della pressione atmosferica. Temperature in aumento con massime prossime ai 25 gradi. Più fresco in Liguria con mar Ligure poco mosso. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2729m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

