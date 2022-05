La Fiera del disco invade Piazza Cavour

Promossa ed organizzata da Ernyaldisko, la Fiera del disco, cd e vinile torna alla Spezia domenica 22 maggio. Dalle 10 alle 19, sarà Piazza del mercato ad ospitare gli espositori provenienti da tutta Italia. Materiale usato e da collezione per gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei CD, dei DVD, dei più diversi gadget e memorabilia musicali. L’ingresso alla quarta edizione sarà gratuito e l’offerta tocca tutti i campi possibili per una vera e propria full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica. Ma anche stampe musicali, poster, gadget originali fino alle memorabilia autografate. Nei trecento metri lineari di esposizione, non mancheranno esperti di jazz, musica italiana, psichedelica, musica classica ma anche stampe giapponesi, offerte speciali, rock internazionale, folk inglese, mix anni 80 e 90, funky, sonorizzazioni, bossa e latin jazz, rap e hip hop, rock’n’roll. Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Potrete inoltre diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la Vostra passione per la musica e per il vinile!

