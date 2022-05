La stagione della Tarros finisce qui

Resta l’evidentissima crescita dei giovani; resta la determinazione di una squadra che non si è mai data per vinta sino alla sirena; resta un pubblico straordinario: fotografie della stagione bianconera 2021/2022 che si è chiusa domenica 8 maggio al PalaSprint. Resta l’amarezza, indubbiamente, per un campionato giocato molto bene, al quale la Tarros avrebbe ancora potuto dare molto e resta l’amarezza, soprattutto, per come è calato il sipario sulla stagione. Senza nulla togliere ad un grande Prato, infatti, non può non esserci, in casa spezzina la rabbia per aver dovuto rinunciare, causa infortunio, a Bolis e Ramirez proprio in un momento topico della stagione. Con loro in campo forse saremmo a parlare di un finale diverso; però la storia non si scrive con i se e con i ma, neppure quella sportiva. E allora complimenti ai toscani, che proseguono la loro avvenuta, e un grande applauso a tutti i giocatori e a tutto lo staff della Tarros.

