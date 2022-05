Linea del Campasso, Bucci: “C’è un progetto per la copertura del tratto di Sampierdarena”

Genova. “Ci sono persone che vorrebbero non si riattivasse la linea del Campasso, noi però abbiamo già presentato un progetto per coprire completamente la parte di Sampierdarena. Alla fine i cittadini, anziché una ferrovia che non funziona, avranno un parco e dei parcheggi”. Lo ha annunciato oggi il sindaco Marco Bucci a margine della presentazione dei candidati presidenti dei Municipi: una soluzione che verrebbe incontro alle richieste dei comitati, in particolare quelli di via dei Landi e via Ardoino, spaventati dal futuro passaggio dei treni merci su quello che diventerà l’ultimo miglio del Terzo Valico.

