Pensioni, in estate arriva il bonus da 200 euro. Chi ne ha diritto

Nel mese di luglio tutti i pensionati con un reddito annuo entro i 35mila euro riceveranno un bonus, chiamato bonus-inflazione, da 200 euro previsto dal governo nell’ultimo decreto Aiuti. Il contributo è disponibile anche per i “prepensionati” e per chi a giugno avrà percepito, con gli stessi vincoli, l’indennità di disoccupazione (cioè la Naspi e la Dis-Coll). Si tratta di una un’una tantum che si aggancerà alla 14esima, in pagamento a luglio con lo stesso cedolino. A beneficiarne sono tutti i pensionati con un reddito personale annuo entro i 13.659,88 euro: si tratta della “somma aggiuntiva annuale”,erogata dal 2008. L’aiuto arriverà con il trattamento pensionistico, l’assegno sociale o quello di accompagnamento alla pensione Fra gli aventi diritto anche i avoratori che entro la fine di giugno risultano destinatari dell’indennità di disoccupazione, ma anche gli stagionali e chi riceve il reddito di cittadinanza. Il bonus arriverà per tutti loro in un’unica soluzione, con il cedolino del 1° luglio in aggiunta al rateo della pensione. Dal calcolo del tetto da 35mila euro sono escluse una serie di voci: casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto, assegno unico, assegno familiare, assegno di guerra, indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali e sordi prelinguali.

... » Leggi tutto