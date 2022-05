Porto di Savona e Vado: il 13 maggio un confronto tra enti, attori della logistica e del trasporto

Savona. La FILT CGIL di Savona e la Camera del Lavoro di Savona, con il Patrocinio della Provincia di Savona organizzano il 13 maggio 2022 alle ore 9 presso il Palazzo della Provincia di Savona – Sala Ex Mostre, un’iniziativa incentrata prevalentemente sul trasporto merci, per stimolare un confronto tra gli enti invitati e i principali attori nel mondo del trasporto e della logistica che quotidianamente lavorano per la progettazione di soluzioni alle criticità ad oggi esistenti.

