Potatura alberi a Sanremo, il Comitato Pat presenta esposto ai carabinieri

Sanremo. Scrivono quelli del “Comitato Pat“: «Sabato pomeriggio un nutrito gruppo di partecipanti all’evento “Dalla parte dei Giganti” non ha potuto non notare, per il forte cinguettio e l’incessante svolazzare di pennuti, i numerosi nidi sui pini reduci di via Nino Bixio. Purtroppo si è sollevato lo sdegno quando si è ricordato che, proprio da notizia del giorno prima, il Comune ha deciso di svolgere potature di alleggerimento proprio su questi alberi e proprio in questo periodo, dando inizio ai lavori lunedì 9 maggio con con comunicazione all’albo pretorio il venerdì 6 maggio».

... » Leggi tutto