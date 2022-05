Priamar Liguria, Alessio Bresci si dimette dalla carica di allenatore: “Sarò il primo tifoso, priorità alla vita privata”

“Una decisione ponderata, pensata e valutata nei minimi dettagli nel silenzio, fra me e me senza confidarmi, senza creare dubbi e senza farlo notare ai miei favolosi ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare. Nel pieno della fase valutativa ho vissuto un mix di emozioni contrastanti e profonde. Insomma quelle che rimangono, quelle indelebili. Arriviamo al dunque… Come piace a me. A una settimana esatta dopo quella serata, indimenticabile e storica per la mia società di appartenenza Us Priamar 1942 dove é stata fatta la storia. Prima una piccola dovuta precisazione. Quanto segue comunicato al Ds Mantelli a metà febbraio e a sole altre due persone nel mese di aprile. RASSEGNO LE MIE DIMISSIONI da allenatore della prima squadra a partire dal 1 giugno anno corrente“.

Con queste parole scritte sulla propria pagina Facebbok, mister Alessio Bresci saluta la Priamar Liguria, società di cui è stato allenatore prima del settore giovanile e poi, dall’estate 2019, della prima squadra. La sua ultima partita, la finale play off vinta con la Spotornese, ha regalato al club savonese concrete possibilità di ripescaggio in Prima Categoria.

Motivi personali e non calcistici alla base della decsione: “Ci sono momenti della vita dove bisogna fermarsi e darsi delle priorità. Mi riferisco ai miei meravigliosi figli, ai miei genitori che mi hanno sempre supportato nel lavoro e alla mia relazione privata. Devo riorganizzare la mia vita e devo farlo a 360° pertanto sarei irrispettoso nei confronti di chi mi ha fortemente voluto. Nel calcio ho sempre dato il 110% prima da giocatore e ora da allenatore e tutto ció allo stato attuale non sarebbe possibile, verrebbe meno. Ho tanti difetti ma sono un vero, un puro. Quindi mi faccio da parte. Mi fermo. Per 6 mesi? Per un anno? Per sempre? Solo il tempo lo saprà. Solo il tempo mi darà tutte le risposte del caso. Grazie a tutti, grazie a chi mi é sempre stato vicino, a chi ha sempre creduto nella mia figura e nella mia idea di calcio e alla mia rosa(TUTTA)che mi ha permesso di uscirne da vincente. CONCLUDO ringraziando quelle “poche” pazze società che hanno pensato a me come guida tecnica del futuro. Che dire Us Priamar sarò sempre e per SEMPRE il tuo PRIMO TIFOSO!!! FORZA ROSSOBLÙ Infine un saluto a tutti i miei colleghi e a tutti quelli che dedicano passione illimitata ogni giorno nello sport più bello del mondo”.

