Quattro dimissioni nello Spezzino, i nuovi positivi in Liguria sono 344

Sono 344 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 2.452 tamponi molecolari e antigenici rapidi . Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 30, Savona 61, Genova 176, La Spezia 77. Il bollettino odierno non riporta decessi, le vittime in Liguria restano quindi 5.293 delle quali 600 in Asl5 dove i casi attualmente attivi sono 2.261 su 14.321 a livello regionale.

Sul fronte ospedaliero si registra un leggero aumento dei ricoverati che, rispetto a ieri, salgono a 276 (+5) con 16 terapie intensive. In controtendenza invece il dato spezzino visto che nelle ultime 24 ore sono state dimesse quattro persone e gli ospedalizzati sono attualmente 39 con una terapia intensiva occupata. I guariti odierni sono infine 454 per un numero complessivo di 415.798 da inizio emergenza.

