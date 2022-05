Ragnetti a Giorgi: “Il rapporto con la fondazione “Oltre l’orizzonte” non è variato? Le cose non stanno così”

Nella veste di presidente della Fondazione Oltre l’orizzonte onlus, della quale in questi giorni di campagna elettorale si sta occupando la politica, avrei preferito starmene in disparte, nondimeno, mi sento ora debitore di una risposta all’assessore alle politiche sociali del Comune della Spezia Giulia Giorgi. Per la precisione, vorrei replicare all’assessore là dove, in un comunicato dato alla stampa, afferma: “Il rapporto con la fondazione “Oltre l’orizzonte” non è variato da quello seguito dalla precedente amministrazione. L’ente di volontariato sta seguendo progetti d’iniziativa che avranno la massima attenzione delle istituzioni, in primis il Comune che non ha mai fatto mancare supporto e collaborazione”.

