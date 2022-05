Rassegna “Lerici in Palcoscenico”, in scena la compagnia Marilontani

Ritorna la rassegna “Lerici in Palcoscenico” nata per promuovere le compagnie teatrali locali e valorizzare l’identità culturale del territorio, sottolineando l’importanza del dialetto come lingua identificativa della tradizione nostrana. Il Teatro Astoria ospiterà le compagnie lericine; per assistere agli spettacoli non sarà necessario prenotare, l’ingresso infatti è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, ma con obbligo dell’uso della mascherina FFP2. Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 maggio alle 21 con la compagnia Marilontani che porterà in scena lo spettacolo “Eeeeeeeehhhhhh…. Ma alòa chi a n’ariveno pu!” per la regia di Olga Tartarini e basato su un testo in dialetto lericino di Giuly Rolla che si avvale anche di spunti presi dal vocabolario dialettale di Colombo Bongiovanni. “Giuly è la nostra esperta di dialetto. Cura non solo i testi ma anche la dizione degli attori e fa un lavoro linguistico importantissimo di recupero di alcune parole che stanno andando in disuso” spiega Olga Tartarini responsabile della compagnia che, nata nel 2000, ha compiuto vent’anni di attività poco prima di essere interrotta dalla pandemia che l’ha tenuta lontano dalle scene per gli ultimi due anni. Ritornano quindi sul palco i piccoli attori della compagnia; una trentina tra bambini e ragazzi dai 5 anni in su a cui si sono aggiunti anche alcuni genitori appassionati del lavoro teatrale.

