Rifiuti, nel Tigullio affidamento ad Amiu senza gara? Garibaldi (Pd): “Decisione unilaterale di Bucci”

Chiavari. “Da tempo i Comuni del Tigullio sostengono che Bucci, da Sindaco anche della Città Metropolitana, non può decidere a tavolino e in modo unilaterale che a gestire i rifiuti nel Tigullio sia AMIU (l’azienda in house del Comune di Genova), ma che vada fatta una gara. Anche perché nel capoluogo la raccolta differenziata sta sotto il 40%, mentre invece nei comuni costieri è al di sopra del 65%, solo per fare alcuni paragoni”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in merito al futuro della gestione dei rifiuti nel Tigullio.

