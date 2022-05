Scuola, l’esercito dei docenti bocciati non si ferma. Per il decreto sul reclutamento sarà sciopero

Il concorso ordinario della scuola e il Dl 36 non fanno dormire sonni tranquilli a nessuno, soprattutto ai docenti precari che hanno deciso di farlo. Errori riconosciuti nei test, altri ancora in fase di segnalazione regalano un quadro problematico su quanto sta accadendo nel mondo dell’istruzione. Il malcontento però non è legato solamente alla situazione concorsuale, infatti, si aggiunge il tema del decreto del governo sul reclutamento (Dl 36) che per le delegazioni sindacali vede proprio per la scuola uno scenario non adeguato a risollevare le sorti dell’istruzione pubblica. Al centro della discussione i contratti non rinnovati, gli adeguamenti degli stipendi al pari dei colleghi europei. Sono alcune delle istanze che hanno spinto le cinque sigle Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals verso la proclamazione di sciopero di tutto il comparto per il 30 maggio.

