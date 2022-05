Sommovigo: “La svolta green è un dovere non un’opinione. Stiamo già correndo grossi rischi”

Mentre il resto d’Europa si organizza su nuove strategie di sviluppo ambientale contro gli effetti dei cambiamenti climatici, in Liguria il tema green è ancora divisivo e i rischi ambientali aumentano ogni giorno. “Prima o poi impareremo tutti a difendere parole come ambientalismo e sviluppo sostenibile – commenta Piera Sommovigo, candidata sindaca per il centrosinistra e avvocata amministrativista – Sono termini che ai miei avversari politici suonano come stonati o di poca importanza, tanto che oggi la nostra provincia si fregia di essere tra i peggiori in Italia per impiego di fonti di energia rinnovabile. La transizione energetica oltre a essere inevitabile, prevede di rivedere forme di sviluppo e consumo – continua Sommovigo – L’amministrazione uscente si rifà invece a un PUC vecchio, datato 2003, e non più in grado di rappresentare le mutate condizioni socioeconomiche, territoriali e ambientali della nostra città. E questo è un grave errore di cui pagheremo tutti le conseguenze”.

