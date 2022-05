Sport sul Vara, un progetto che tocca sette comuni

Sono in corso di acquisizione le autorizzazioni relative al progetto per interventi funzionali al miglioramento della fruibilità del Fiume Vara per la pratica di sport fluviali quali canoa, rafting, pesca naturalistica. Lo spiega la relazione sulla gestione 2021 del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, allegato alla delibera di approvazione del Bilancio di esercizio 2021. L’ente ha ricevuto il finanziamento del progetto nel 2019, dopo aver presentato, attraverso l’utilizzo degli strumenti proposti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2020 e l’adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) della Provincia della Spezia, manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblico pubblicato dal GAL.

