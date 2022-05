Ultimi giorni per iscriversi al corso di Addetto Ufficio Merci

Resterà aperto fino alle ore 12.00 del 13 maggio il bando per l’iscrizione al corso gratuito di Addetto Ufficio Merci, in ambito trasporti e logistica, della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. La durata del percorso formativo, realizzato in partnership con la società Laghezza Spa, avrà la durata di 600 ore delle quali 420 di teoria e 180 di stage. La parte teorica si svolgerà dal lunedì al venerdì nella sede della Scuola in Via del Molo 1/A alla Spezia. I posti disponibili sono dieci ed è garantito l’impegno occupazionale relativo ad almeno il 60 per cento dei partecipanti che conseguiranno l’idoneità. Destinatari del corso sono i disoccupati o i non occupati, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di diploma di istruzione/formazione.

