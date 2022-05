Asl1 Imperiese, Lista Toti Liguria: «Carenza di medici è allarmante»

Sanremo. «L’opposizione non vuole sentire le stesse risposte da anni. Ma se da anni fa sempre le stesse domande è inevitabile. Il presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, non risponde ciò che può far piacere sentir dire alla sinistra, ma esattamente come stanno le cose. E cioè che purtroppo se i cittadini devono attendere per un intervento all’ospedale di Rapallo come segnalato dal consigliere pentastellato Tosi, o per un esame nella Asl 1 come contestato del consigliere dem Ioculano, è perché la carenza di medici è allarmante. Non in Liguria, in tutta Italia. La Regione e le Asl continuano a indire bandi e selezioni ma non riescono a trovare personale sufficiente, perché in Italia non ce n’è» – commenta la Lista Toti Liguria.

