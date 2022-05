Borse di studio negli Stati Uniti per tre studenti sarzanesi

L’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. ha ospitato di recente l’evento conclusivo del Progetto di cooperazione Italy-USA che ha visto coinvolti l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana (nell’occasione in collegamento dall’auditorium della scuola) e l’Annapolis High School nel Maryland. Durante l’incontro è stata assegnata una borsa di studio a tre studenti sarzanesi, Aurora Passani, Simone Esposito e Michele Biggi, che a ottobre trascorreranno tre settimane nella scuola “gemella” di Annapolis. La visita sarà ricambiata nella primavera del 2023 da tre alunni americani. In collegamento virtuale, hanno partecipato alla cerimonia Stefania Bertolini (Parlamento Europeo Liaison Office di Milano), il dirigente scolastico Generoso Cardinale, la docente Michela Chiappini, gli studenti del turistico e delle classi 3.0 dell’Istituto Parentucelli-Arzelà; l’insegnante Maria LaVerghetta e gli studenti di italiano dell’Annapolis High School. In Ambasciata, erano presenti alcuni studenti della Walt Whitman High School di Bethesda, Maryland, accompagnati dalla docente Olga Mancuso. Il progetto è stato sostenuto dall’Ambasciata d’Italia e reso possibile dal contributo del MAECI all’ente promotore Casa Italiana Language School di Washington D.C. diretto da Paola Corneo e con la collaborazione di Simonetta Baldassari. Gli studenti, incontrandosi ogni mese in modalità virtuale, hanno avuto la possibilità di rafforzare legami, approfondire il dialogo reciproco ed ampliare le conoscenze culturali tra le due nazioni, oltre a rafforzare le competenze linguistiche di comunicazione e comprensione nelle due lingue. L’iniziativa si è ulteriormente arricchita con la partecipazione alla quinta edizione del progetto Bridge the Pond sostenuto dal Parlamento Europeo. Gli obiettivi del progetto Bridge the Pond, sono stati illustrati negli interventi di apertura del Primo Consigliere Domenico Bellantone e della dirigente scolastica Maria Fusco dell’Ambasciata d’Italia. Ryan Meilak, Liaison Officer del Parlamento Europeo a Washington D.C., ha sottolineato l’importanza del dialogo tra i giovani, ancor più fondamentale in tempo di pandemia e di tensioni internazionali. Ha inoltre illustrato la volontà di costruire un ponte tra gli USA e l’Unione Europea attraverso il coinvolgimento degli studenti che, in questa edizione, si sono confrontati in maniera interattiva con la delegata della House del Maryland Ariana Kelly e con l’eurodeputato Brando Benifei.

