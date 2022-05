Con il 61 per cento delle preferenze la Fiom Cgil si conferma il primo sindacato alla Dott. Ing. Mario Cozzani di Arcola, ottenendo 2 delegati su 3 ed il responsabile della sicurezza per il lavoratori (Rls). Un delegato per la Fim Cisl.

“Ringraziamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno votato e che ci hanno confermato come primo sindacato in Azienda”, commenta Mattia Tivegna (foto), Segretario generale della Fiom Cgil spezzina.

