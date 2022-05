Formazione gratuita per i dipendenti, a giugno sarà pubblicato il catalogo dei corsi di For.te

Sarà presentato nei primi giorni di giugno il catalogo dei corsi di formazione gratuita proposti da For.te per le aziende aderenti. Il fondo interprofessionale di formazione continua partecipato da Confesercenti raccoglierà i corsi organizzati da società di servizi come la spezzina Terservice imprese, che saranno anche attuatrici delle proposte formative, e li metterà a disposizione delle aziende che, sulla base delle dimensioni e del personale impiegato, avranno a disposizione una serie di voucher formativi gratuiti da spendere prenotando le ore di corso per i propri dipendenti che ne potranno usufruire non appena verrà raggiunto il numero di partecipanti necessario per l’avvio delle lezioni.

