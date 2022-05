Nasce Portoneglia, nuova associazione culturale a Imperia

Imperia. Ad Imperia si respira un’aria nuova, un nuovo “Rinascimento”, più moderno dove la tradizione viene coadiuvata da mezzi più profondi e più attuali. Portoneglia, uno dei nomi proposti per dar luce alla nuova città, nasce come una nuova realtà culturale nel comune di Imperia dove la parola, l’immagine e gli scritti si fondono insieme per portare avanti il desiderio di verità e di attualità tra passato presente e futuro della città. L’idea è venuta a Francesco Vatteone, che ha invitato a partecipare a questa avventura, altri quattro cittadini, Tiziana Ameglio, Gabriella Badano, Giampaolo Cambiaso e Gabriele Oreggia.

